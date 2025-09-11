Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области становится для многих уязвимых людей настоящим спасением.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает проект, призванный поддержать уязвимые категории населения во время отопительного сезона, сообщает Politeka.

Каритас за партнерства с CRS Catholic Relief Services открыли регистрацию для желающих получить финансовую поддержку на оплату коммунальных услуг в холодный период 2025 и 2026 годов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает предоставление денежной поддержки домохозяйствам, проживающим в сельской местности Зинковской и Полтавской общин.

Регистрация организована так, чтобы люди могли подать документы при выезде мобильной группы. Важно следить за графиком этих выездов, чтобы не пропустить свою очередь.

Критерии отбора на гуманитарную помощь для пенсионеров в области четко обозначены. Участниками могут быть внутренне перемещенные лица, соответствующие хотя бы одному пункту из перечня уязвимых категорий.

Среди них люди с инвалидностью первой или второй группы, а также имеющие инвалидность с детства. Под программу подпадают лица от 60 лет, одинокие матери или родители с несовершеннолетними детьми, опекуны, а также беременные женщины и матери с детьми до 3 лет.

Дополнительно право на регистрацию имеют приемные родители несовершеннолетних, люди с тяжелыми болезнями, нуждающимися в дорогостоящем лечении, и многодетные семьи с тремя и более детьми.

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить ряд документов. Обязательно нужны паспорт и идентификационный код в подлинниках.

Также требуется справка внутренне перемещенного лица, счет IBAN и документы, подтверждающие соответствие критериям уязвимости. Не обойтись и без справки о доходах.

Ее можно получить через приложение Действие, официальный сайт Пенсионного фонда, в налоговой службе или предоставить соответствующие справки ОК-5 и ОК-7.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право