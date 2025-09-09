Місцевим мешканцям радять враховувати тимчасово запроваджений графік відключення газу з 10 до 15 вересня у Дніпрі.

Графік відключення газу з 10 до 15 вересня у Дніпрі стосується низки житлових будинків і спрямований на забезпечення безпеки та проведення ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія «Газмережі», мешканці Дніпра мають бути готові до тимчасових незручностей через графік відключення газу з 10 до 15 вересня.

Графік відключення газу з 10 до 15 вересня у Дніпрі передбачає планові роботи на різних вулицях облцентру в конкретні дні.

Так, 10.09.2025 тимчасово буде обмежено газопостачання на вулиці Данила Самойловича, будинки 3 та 4, а також під обмеження потрапить провулок Мармуровий 1-7, 8, 10, 12-21, 23, Пашківський 3, 5, 7, 10-16, 25, Марії Грінченко 16, 20/2, 20/3, 24.

11.09.2025 та 12.09.2025 ремонтні заходи проходитимуть на Донецькому шосе, 15, під’їзди 1, 2 та 4. Окремо, 12.09.2025 спеціалісти перевірятимуть будинки на вулиці Робочій, 168, 170, 172 та на Старокозацькій, 78в.

Окрім вже вказаних незручностей, місцеві мешканці, які проживають на певних адресах, зіштовхнуться з обмеженнями 15.09.2025. Це стосується вулиці Широка 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119 та провулка Водопровідний 2, 6.

Відновлення газопостачання відбудеться відразу після завершення ремонтних робіт. Мешканцям слід забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії до кожного газифікованого приміщення.

Фахівці під час технічного обслуговування перевірять газопроводи на герметичність, випробують їх на щільність, оцінять надійність з’єднань та усунуть наявні витоки. Це дозволяє уникнути потенційних аварій та підвищує безпеку використання блакитного палива в багатоповерхівках.

