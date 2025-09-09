Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує додаткову підтримку для найбільш вразливих категорій.

Розпочалася можливість отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Програму реалізує благодійний фонд "Руки милості" у рамках третьої фази гуманітарного проєкту USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (BHA).

Мета ініціативи — надати багатогалузеву підтримку населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту, та допомогти покрити першочергові потреби літніх громадян.

Наразі участь доступна виключно для мешканців села Томаківка. Для подання заявки необхідно пройти онлайн-реєстрацію, яка дозволяє організаторам перевірити відповідність встановленим критеріям. Важливо врахувати, що подання заявки не гарантує автоматичне нарахування фінансової допомоги — усі заявки проходять ретельну перевірку.

Сума одноразової підтримки для кожного пенсіонера складає 10 800 гривень. Виплати планується здійснювати з серпня 2025 року до січня 2026 року, що дозволить отримати стабільну допомогу протягом кількох місяців. Мета програми — забезпечити літніх людей засобами для покриття базових потреб у складних умовах воєнного конфлікту.

Організатори закликають мешканців Томаківки, які відповідають критеріям відбору, не відкладати подання заяв. Для реєстрації слід скористатися спеціальною онлайн-платформою, доступною у публічному просторі. Також обов’язковою умовою є підтвердження фактичного проживання в громаді, що гарантує можливість участі у програмі.

Реалізація ініціативи дозволяє пенсіонерам отримати своєчасну фінансову підтримку, зменшити навантаження на сімейний бюджет і частково компенсувати витрати на базові потреби під час непростого періоду. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує додаткову підтримку для найбільш вразливих категорій громадян упродовж кількох місяців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.