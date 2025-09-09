Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает дополнительную поддержку наиболее уязвимых категорий.

Началась возможность получить денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Программу реализует благотворительный фонд "Руки милости" в рамках третьей фазы гуманитарного проекта USAID Bureau for Humanitarian Assistance (BHA).

Цель инициативы — оказать многоотраслевую поддержку пострадавшему в результате конфликта населению и помочь покрыть первоочередные потребности пожилых граждан.

Теперь участие доступно исключительно для жителей села Томаковка. Для подачи заявки необходимо пройти онлайн-регистрацию, позволяющую организаторам проверить соответствие установленным критериям. Важно учесть, что подача заявки не гарантирует автоматического начисления финансовой помощи — все заявки проходят тщательную проверку.

Сумма единовременной поддержки для каждого пенсионера составляет 10800 гривен. Выплаты планируется осуществлять с августа 2025 года по январь 2026 года, что позволит получить стабильную помощь в течение нескольких месяцев. Цель программы – обеспечить пожилых людей средствами для покрытия базовых потребностей в сложных условиях военного конфликта.

Организаторы призывают жителей Томаковки, отвечающих критериям отбора, не откладывать подачу заявлений. Для регистрации следует воспользоваться специальной онлайн-платформой, доступной в публичном пространстве. Также обязательным условием является подтверждение фактического проживания в обществе, что гарантирует возможность участия в программе.

Реализация инициативы позволяет пенсионерам получить своевременную финансовую поддержку, снизить нагрузку на семейный бюджет и частично компенсировать расходы на базовые нужды во время непростого периода. Итак, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает дополнительную поддержку для наиболее уязвимых категорий граждан на протяжении нескольких месяцев.

