Местным жителям советуют учитывать временно введенный график отключения газа с 10 по 15 сентября в Днепре.

График отключения газа с 10 по 15 сентября в Днепре касается ряда жилых домов и направлен на обеспечение безопасности и проведения ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал «Газсети», жители Днепра должны быть готовы к временным неудобствам из-за графика отключения газа с 10 по 15 сентября.

График отключения газа с 10 по 15 сентября в Днепре предусматривает плановые работы на разных улицах облцентра в конкретные дни.

Так, 10.09.2025 временно будет ограничено газоснабжение на улице Даниила Самойловича, дома 3 и 4, а также под ограничение попадет переулок Мраморный 1-7, 8, 10, 12-21, 23, Пашковский 3, 5, 7, 10-16 20/2, 20/3, 24.

11.09.2025 и 12.09.2025 ремонтные мероприятия будут проходить на Донецком шоссе, 15, подъезды 1, 2 и 4. Отдельно, 12.09.2025 специалисты будут проверять дома на улице Рабочей, 168, 170, 172 и Старокозацкой, 78в.

Кроме уже указанных неудобств, местные жители, проживающие по определенным адресам, столкнутся с ограничениями 15.09.2025. Это касается улицы Широкая 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119 и переулка Водопроводный 2, 6.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтных работ. Жителям следует обеспечить доступ работникам газораспределительной компании к каждому газифицированному помещению.

Специалисты во время технического обслуживания проверят газопроводы на герметичность, испытают их на плотность, оценят надежность соединений и устранят истоки. Это позволяет избежать потенциальных аварий и повышает безопасность использования голубого топлива в многоэтажках.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.