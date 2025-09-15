Нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок при розрахунках та робить поїздки комфортними як для пасажирів, так і для водіїв.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі запрацювала у серпні і вже доступна для всіх жителів та гостей міста, повідомляє Politeka.

Тепер для оплати проїзду не обов’язково мати готівку або конкретний банк: достатньо скористатися спеціальною карткою чи смартфоном.

У тролейбусах, автобусах і трамваях встановлено валідатори, які автоматично фіксують оплату при прикладанні картки або гаджета. Для цього передбачена транспортна картка «Січ Загальна», яку можна оформити у двох пунктах: на вул. Шкільна, 2 у касі депо та біля головного входу підприємства. Прийом здійснюють у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Вартість картки становить 60 гривень, оплату проводять через термінали EasyPay. Після активації вона діє у всіх видах муніципального транспорту, дозволяючи пасажирам економити час і уникати черг. Попит високий, проте завдяки організації потоків очікування вдалося мінімізувати.

Впровадження безготівкових розрахунків демонструє цифровізацію міських сервісів. Пасажири більше не витрачають час на дрібні гроші або очікування решти, достатньо скористатися валідатором.

Як підкреслюють представники «Запоріжелектротрансу», нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок при розрахунках та робить поїздки комфортними як для пасажирів, так і для водіїв. Електронний сервіс допомагає організувати транспорт більш ефективно та наблизити його до сучасних стандартів.

До слова, також повідомлялося про те, що в Запоріжжі ввели новий графік руху транспорту. Це крок до покращення системи перевезень.

