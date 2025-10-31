Новий графік руху транспорту в Тернополі запровадять у зв’язку зі збільшенням кількості пасажирів, які прямуватимуть до міських кладовищ 1 листопада, передає Politeka.

Про це повідомили на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у межах громади буде збільшено кількість автобусів, що прямують до кладовищ, аби забезпечити зручне перевезення мешканців у поминальні дні. Зокрема, додаткові одиниці транспорту курсуватимуть на маршрутах №1, №11, №27 та №40, які з’єднують місто з кладовищем у селі Підгороднє. Перевезення здійснюватимуться відповідно до затвердженого розкладу, який забезпечить рівномірний інтервал руху протягом усього дня.

Крім цього, для сполучення з кладовищем, розташованим біля села Довжанка на Львівській трасі, працюватимуть два автобуси маршруту №32. Це дозволить пасажирам швидше дістатися до місць призначення без додаткових пересадок чи затримок.

Також, за інформацією управління транспорту, у цей день максимальна кількість автобусів буде задіяна на маршрутах №1, №11, №18, №27, №28, №31, №32, №40, №50, а також на тролейбусному маршруті №8. Усі рейси виконуватимуться згідно з оновленим розкладом, щоб уникнути перевантаження у години пік.

Міська рада наголосила, що такі зміни запроваджуються з метою покращення якості обслуговування пасажирів та забезпечення стабільної транспортної роботи у день підвищеного попиту.

Отже, новий графік руху транспорту в Тернополі дозволить збільшити кількість рейсів у напрямку кладовищ, створивши комфортні умови для поїздок містян. Влада просить заздалегідь ознайомитися з розкладом, аби правильно спланувати час та маршрут поїздки.

