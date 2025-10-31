Спеціалісти ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла на період із 1 по 4 листопада 2025 року для різних населених пунктів Київської області.

У Київській області з 1 по 4 листопада 2025 року знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла на час проведення профілактичних робіт в електромережі, пише Politeka.

Зокрема в суботу, 1 листопада, в межах Переяславської громади в Київській області графіки відключення світла з 8:30 до 19:00 застосовуватимуть у селах Мазінки (вул. Миру, Лесі Українки, Шевченка) та Демʼянці (Кучеренка, Молодіжна, Слави, Шкільна, Центральна).

Протягом двох днів, у суботу та неділю, з 8:30 до 18:30 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці с. Бендюгівка по вулицях Вишнева та Миру. Також 02.11 знеструмлення відбудуться з 9 до 19 години частково в селах Бобрик і Шевченкове, а з 8 до 20 – Дмитрівка, Капітанівка, повідомляє Politeka.

У понеділок, 3 листопада, графіки відключення світла в Київській області торкнуться таких населених пунктів:

Рокитне (Короленка, Освіти, Цукровиків, Ентузіастів) – 08:30-18:30;

Копачів (Гагаріна, Миру, Свиридівська, Шовковична) – 9:00-18:30;

Вовчків (Молодіжна, Перемоги, Теплична, Лесі Українки) – 8:30-19:00;

частково Бобрик, Шевченкове, Гоголів, Гайове – 10:00-18:00.

Також ДТЕК попереджає про заплановані на 04.11 обмеження електропостачання: Демʼянці, Стовпʼяги, Харківці, Гайшин, Гребля – з 8 до 20 години; Нещерів – з 8 до 18; Обухів – з 8 до 18 або з 9:00 до 16:30.

