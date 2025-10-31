У Дніпропетровській області з 1 по 4 листопада 2025 року проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на період із 1 по 4 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

У суботу, 1 листопада, графіки відключення світла, за даними ДТЕК, торкнуться таких населених пунктів Дніпропетровської області:

Покров (вул. Вільна, Водограйна, Північна, Пляжна, Ясна, Травнева) – з 8:30 до 18:00;

Борисівка (Центральна) – з 8:30 до 18:00;

Слобожанське (Зоряна, Молодіжна, Шевченка, Ентузіастів, Лимонна, СТ "Лаванда", "Меліоратор", "Зарічна", "Ранет", "Кільчень), Олександрівка (Дослідна, Самарська, Українська, Шкільна) – з 8:00 до 18:00;

Межиріч (Соборна, Центральна, пров. Озерний, Чумака) – з 8:00 до 18:30;

Царичанка (Робітнича, Службова, Центральна, пров. 1-й і 2-й Робочий);

частково Семенівка, Котлярівка, Любимівка, Любомирівка – 0 8:00 до 18:00;

Волоське, Новоолександрівка, Майорка, Братське, Дослідне, Дороге – з 8:00 до 18:00.

У неділю, 2 числа, часткові знеструмлення торкнуться приблизно з 8 до 18 години с. Сурсько-Литовське, Зелений Гай, Вишневе, Олександрівка, Степове, Балівка, Слобожанське, міста Перещепине, пише Politeka.

Значно більше обмежень електропостачання в регіоні заплановано на понеділок, 3 листопада. Зокрема графіки відключення світла діятимуть з 9 до 18 години – Топила, Мирове, Настівка, Весела Федорівка; з 8 до 18 – Камʼянське, Рудка, Новостроївка, Прядівка, Преображенка,з 8 до 12 – Лисківка; з 8:30 до 18:00 – Новомалинівка, Малокозирщина, Голубівка, Перещепине; з 8:00 до 18:30 – Шандрівка, Новошандрівка.

Також планові знеструмлення в Дніпропетровській області відбуватимуться і 04.11, зокрема з 8:00 до 18:00 у селищі Царичанка та до 12:00 у селі Новостроївка.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.