В Днепропетровской области с 1 по 4 ноября 2025 года будут проводить профилактические работы в электросетях и применять соответствующие графики отключения света.

Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на период с 1 по 4 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

В субботу, 1 ноября, графики отключения света, по данным ДТЭК, коснутся следующих населенных пунктов Днепропетровской области:

Покров (ул. Свободная, Водограйная, Северная, Пляжная, Ясная, Майская) – с 8:30 до 18:00;

Борисовка (Центральная) – с 8:30 до 18:00;

Слобожанское (Звездная, Молодежная, Шевченко, Энтузиастов, Лимонная, СТ "Лаванда", "Мелиоратор", "Заречная", "Ранет", "Кильчень), Александровка (Опытная, Самарская, Украинская, Школьная) - с 8:00 до 18:00;

Межирич (Соборная, Центральная, пер. Озерный, Чумака) – с 8:00 до 18:30;

Царичанка (Рабочая, Служебная, Центральная, пер. 1-й и 2-й Рабочий);

частично Семеновка, Котляровка, Любимовка, Любомировка – с 08:00 до 18:00;

Волосское, Новоалександровка, Майорка, Братское, Опытное, Дорогое – с 8:00 до 18:00.

В воскресенье, 2 числа, частичные обесточивания затронут примерно с 8 до 18 часов с. Сурско-Литовское, Зеленая Роща, Вишневое, Александровка, Степное, Баловка, Слобожанское, город Перещепино, пишет Politeka.

Значительно больше ограничений электроснабжения в регионе запланировано на понедельник, 3 ноября. В частности, графики отключения света будут действовать с 9 до 18 часов – Топила, Мировое, Настовка, Веселая Федоровка; с 8 до 18 – Каменское, Рудка, Новостроевка, Прядовка, Преображенка, с 8 до 12 – Лисковка; с 8:30 до 18:00 – Новомалиновка, Малокозирщина, Голубовка, Перещепино; с 8:00 до 18:30 – Шандровка, Новошандровка.

Также плановые обесточивания в Днепропетровской области будут проходить и 04.11, в том числе с 8:00 до 18:00 в поселке Царичанка и до 12:00 в селе Новостроевка.

