Дефіцит продуктів у Вінницькій області продовжує впливати на доступність і вартість тепличних овочів для населення.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області спричинив помітне підвищення цін на тепличні огірки та помідори, повідомляє Politeka.

За даними AgroReview, зростання вартості овочів обумовлене обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку та високим попитом із боку гуртових покупців і торговельних мереж.

Сезон тепличних огірків добігає кінця, і більшість господарств вже прибирає урожай. Продукцію реалізують здебільшого невеликими оптовими партіями. Попри деяке зниження якості останніх партій, це не завадило росту цін. На сьогоднішній день вартість огірків перевищує показники минулого року на 11%. Фахівці прогнозують, що через дефіцит місцевих овочів на ринок України можуть вийти імпортери з Туреччини, що потенційно стабілізує ціни.

Подібна ситуація спостерігається на ринку томатів. Ціни на тепличні помідори зростають вже третій тиждень поспіль через скорочення поставок із господарств. Станом на сьогодні комбінати пропонують томати по 80–90 гривень за кілограм, що на 14% більше, ніж наприкінці минулого тижня, за даними EastFruit. Поставки залишаються обмеженими і нестабільними: частина комбінатів вже завершила реалізацію, а в інших через похолодання дозрівання овочів уповільнилося. Імпорт поки що не компенсує нестачу місцевих помідорів.

За оцінками фахівців, ціни на тепличні помідори перевищують показники кінця жовтня 2024 року на 22%. Виробники попереджають про можливе подальше подорожчання, якщо пропозиція овочів найближчим часом не покращиться. У результаті дефіцит продуктів у Вінницькій області продовжує впливати на доступність і вартість тепличних овочів для населення.

