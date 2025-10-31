Дефицит продуктов в Винницкой области продолжает оказывать влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для населения.

Дефицит продуктов в Винницкой области привел к заметному повышению цен на тепличные огурцы и помидоры, сообщает Politeka.

По данным AgroReview, рост стоимости овощей обусловлен ограниченным предложением на внутреннем рынке и высоким спросом со стороны оптовых покупателей и торговых сетей.

Сезон тепличных огурцов подходит к концу, и большинство хозяйств уже убирает урожай. Продукцию реализуют в основном небольшими оптовыми партиями. Несмотря на некоторое снижение качества последних партий, это не помешало росту цен. На сегодняшний день стоимость огурцов превышает показатели в прошлом году на 11%. Специалисты прогнозируют, что из-за дефицита местных овощей на рынок Украины могут выйти импортеры из Турции, что потенциально стабилизирует цены.

Подобная ситуация наблюдается на рынке томатов. Цены на тепличные помидоры растут уже третью неделю подряд из-за сокращения поставок из хозяйств. По состоянию на сегодняшний день комбинаты предлагают томаты по 80–90 гривен за килограмм, что на 14% больше, чем в конце прошлой недели, по данным EastFruit. Поставки остаются ограниченными и нестабильными: часть комбинатов уже завершила реализацию, а у других из-за похолодания созревания овощей замедлилось. Импорт пока не компенсирует нехватку местных помидоров.

По оценкам специалистов, цены на тепличные помидоры превышают показатели конца октября 2024 г. на 22%. Производители предупреждают о возможном дальнейшем подорожании, если предложение овощей в ближайшее время не улучшится. В результате дефицит продуктов в Винницкой области продолжает оказывать влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для населения.

