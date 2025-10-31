Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света на период с 1 по 4 ноября 2025 года для разных населенных пунктов Киевской области.

В Киевской области с 1 по 4 ноября 2025 снова будут применять локальные графики отключения света на время проведения профилактических работ в электросети, пишет Politeka.

В частности, в субботу, 1 ноября, в пределах Переяславской общины в Киевской области графики отключения света с 8:30 до 19:00 будут применяться в селах Мазинки (ул. Мира, Леси Украинки, Шевченко) и Демьянцы (Кучеренко, Молодежная, Славы, Школьная, Центральная).

В течение двух дней, в субботу и воскресенье, с 8.30 до 18.30 без электроэнергии временно останутся жители с. Бендюговка по улицам Вишневая и Мира. Также 02.11 обесточения состоятся с 9 до 19 часов частично в селах Бобрик и Шевченково, а с 8 до 20 – Дмитровка, Капитановка, сообщает Politeka.

В понедельник, 3 ноября, графики отключения света в Киевской области затронут следующие населенные пункты:

Ракитное (Короленко, Просвещения, Сахарников, Энтузиастов) – 08:30-18:30;

Копачев (Гагарина, Мира, Свиридовская, Шелковичная) – 9:00-18:30;

Волчков (Молодежная, Победы, Тепличная, Леси Украинки) – 8:30-19:00;

частично Бобрик, Шевченково, Гоголев, Гаевое - 10:00-18:00.

Также ДТЭК предупреждает о запланированных на 04.11 ограничениях электроснабжения: Демьянцы, Столбяги, Харьковцы, Гайшин, Гребля – с 8 до 20 часов; Нещеров – с 8 до 18; Обухов – с 8 до 18 или с 9:00 до 16:30.

