Тема підвищення тарифів на воду в Полтавській області підняла хвилю обговорень та нарікань серед місцевих жителів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області може зачепити лише частину споживачів, повідомляє Politeka.

На найближчій сесії обласної ради розглянуть проєкт рішення, що стосується оновлення вартості теплопостачання та гарячої води, які надає обласне КП «Полтаватеплоенерго».

Для деяких категорій населення ціна залишиться незмінною, але інші відчують збільшення у платіжках.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться не всіх. Розцінки для населення, яке користується централізованими ЖКП, залишаться на рівні 2021 року.

Водночас для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів передбачено підняття вартості. Це рішення пояснюють зростанням собівартості енергії та необхідністю підтримувати стабільну роботу тепломереж.

Для прикладу, одноставкова ціна на теплову енергію для населення залишиться без змін і становитиме 1 925,76 грн за гігакалорію. Для бюджетних установ та інших споживачів вартість зросте до 3 568,65 грн, що на 6,2% більше, ніж раніше.

Двоставкові ціни, які складаються з умовно-змінної та умовно-постійної частини, також зазнають змін. Для населення змін не передбачено, вартість залишається на рівні 1 248,25 гривень.

А от бюджетні установи сплачуватимуть 2 916,74, що на 1,7% більше. Такі ж розцінки діятимуть і для релігійних організацій. Абонентська плата для бюджетних закладів також зросте, і становитиме понад 181 тисячу грн замість попередніх 156 000.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області також відобразиться на вартості гарячого водопостачання. Для бюджетних установ розцінки зростуть до 220,94 грн, що майже на 8,4% більше.

