Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька напрямів підтримки, повідомляє Politeka.

За інформацією «Карітасу», програма передбачає відновлення пошкоджених помешкань і надання догляду вдома для людей похилого віку.

Одним із ключових елементів проєкту є ремонт житла для домогосподарств, що опинилися у вразливому становищі. Ініціатива орієнтована на громадян, чиї оселі постраждали під час бойових дій. Роботи включають заміну або відновлення конструкцій, зокрема вікон, дверей, покрівель, стін і стель.

Підтримка доступна мешканцям Харкова та Ізюму, чиї будинки залишаються придатними для проживання. Подати заявку можуть лише ті, хто відповідає визначеним критеріям. Серед них — особи з інвалідністю, люди старше 60 років, самотні матері або батьки, багатодітні родини, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років і громадяни з тяжкими хронічними захворюваннями.

Ще один аспект проєкту полягає у поліпшенні умов для осіб, які потребують постійного догляду. Ініціатива охоплює самотніх пенсіонерів, невиліковно хворих і внутрішньо переміщених осіб. Соціальні працівники забезпечують повсякденну допомогу, консультують і підтримують можливість залишатися у власних оселях якомога довше.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку та соціальний супровід, сприяючи створенню безпечних, комфортних умов для життя людей із найбільш уразливих категорій.

Крім того, мешканці регіону можуть отримати фінансову підтримку в межах програми Emergency Appeal.

