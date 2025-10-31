Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько направлений поддержки, сообщает Politeka.

По информации «Каритаса», программа предусматривает восстановление поврежденных помещений и предоставление ухода дома для престарелых.

Одним из ключевых элементов проекта является ремонт жилья для оказавшихся в уязвимом положении домохозяйств. Инициатива ориентирована на граждан, чьи дома пострадали во время боевых действий. Работы включают в себя замену или восстановление конструкций, в частности окон, дверей, кровель, стен и потолков.

Поддержка доступна жителям Харькова и Изюма, дома которых остаются пригодными для проживания. Подать заявку могут только те, кто отвечает определенным критериям. Среди них – лица с инвалидностью, люди старше 60 лет, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины, матери с детьми до трех лет и граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Еще один аспект проекта заключается в улучшении условий для лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Инициатива охватывает одиноких пенсионеров, неизлечимо больных и внутри перемещенных лиц. Социальные работники обеспечивают повседневную помощь, консультируют и поддерживают возможность оставаться в собственных домах как можно дольше.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку и социальное сопровождение, способствуя созданию безопасных, комфортных условий жизни людей из наиболее уязвимых категорий.

Кроме того, жители региона могут получить финансовую поддержку в рамках программы Emergency Appeal.

