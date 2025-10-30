Нова система оплати проїзду в Тернополі відкрила шлях до більш прозорого, зручного та економного громадського транспорту.

Нова система оплати проїзду в Тернополі почала діяти з жовтня, повідомляє Politeka.

Йдеться про «Файну карту», або «Соціальна картка тернополянина», що дає змогу мешканцям користуватися знижками та економити під час поїздок у громадському транспорті. За перші десять днів дії ініціативи вже можна оцінити як успіхи, так і проблемні моменти впровадження.

До позитивних результатів належить те, що у Тернополі запрацювала сучасна та прозора система розрахунку. Крім того, до 1 листопада продовжили старі тарифи для тих, хто ще не встиг оформити картку — пасажири можуть тимчасово платити готівкою без підвищення вартості поїздки. Виготовлено понад 38 тисяч карт, і їхнє оформлення для мешканців, працівників та платників податків у місті триває.

Водночас частина тернополян поки що не отримала картку, тому не може користуватися перевагами системи. Також у деяких маршрутках трапляються випадки пошкодження валідаторів — невідомі заливають пристрої речовинами, виводячи їх з ладу. ЗМІ неодноразово піднімали питання, кому невигідна поява безготівкової оплати, адже вона унеможливлює неофіційні фінансові операції перевізників.

Система передбачає різні умови для окремих категорій користувачів. Учні та студенти отримують 50% знижки на тролейбус і автобус, заощаджуючи до 1700 гривень щороку. Пільговики — пенсіонери, учасники АТО, чорнобильці — мають безкоштовний проїзд і додаткові переваги. Для всіх учасників програми діє можливість оформлення картки онлайн, збереження коштів у разі втрати, контроль за роботою перевізників і покращення якості маршрутів.

Отже, нова система оплати проїзду в Тернополі відкрила шлях до більш прозорого, зручного та економного громадського транспорту, хоча й потребує доопрацювання технічних і організаційних аспектів.

