Новая система оплаты проезда в Тернополе начала работу с октября, сообщает Politeka.

Речь идет о «Файной карте», или «Социальная карта Тернополя», что позволяет жителям пользоваться скидками и экономить во время поездок в общественном транспорте. За первые десять дней действия инициативы можно оценить как успехи, так и проблемные моменты внедрения.

К положительным результатам относится, что в Тернополе заработала современная и прозрачная система расчета. Кроме того, до 1 ноября продлили старые тарифы для тех, кто еще не успел оформить карту — пассажиры могут временно платить наличными без повышения стоимости поездки. Изготовлено более 38 тысяч карт и их оформление для жителей, работников и налогоплательщиков в городе продолжается.

В то же время часть тернополян пока не получила карточку, поэтому не может пользоваться преимуществами системы. Также в некоторых маршрутках случаются повреждения валидаторов — неизвестные заливают устройства веществами, выводя их из строя. СМИ неоднократно поднимали вопрос, кому невыгодно появление безналичной оплаты, ведь она делает невозможными неофициальные финансовые операции перевозчиков.

Система предусматривает разные условия для отдельных категорий пользователей. Учащиеся и студенты получают 50% скидки на троллейбус и автобус, экономя до 1700 гривен ежегодно. У льготников — пенсионеров, участников АТО, чернобыльцев — есть бесплатный проезд и дополнительные преимущества. Для всех участников программы действует возможность оформления карты онлайн, сохранение средств при потере, контроль за работой перевозчиков и улучшение качества маршрутов.

Итак, новая система оплаты проезда в Тернополе открыла путь к более прозрачному, удобному и экономному общественному транспорту, хотя и нуждается в доработке технических и организационных аспектов.

