Новый график движения транспорта в Тернополе будет введен в связи с увеличением количества пассажиров, которые будут направляться в городские кладбища 1 ноября, передает Politeka.

Об этом сообщили на официальном сайте Тернопольского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в пределах общины будет увеличено количество автобусов, направляющихся к кладбищам, чтобы обеспечить удобную перевозку жителей в поминальные дни. В частности, дополнительные единицы транспорта будут курсировать на маршрутах №1, №11, №27 и №40, соединяющих город с кладбищем в селе Подгородное . Перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденным расписанием, которое обеспечит равномерный интервал движения в течение всего дня.

Кроме этого, для сообщения с кладбищем, расположенным возле села Довжанка на Львовской трассе, будут работать два автобуса маршрута №32. Это позволит пассажирам быстрее добраться до мест назначения без дополнительных пересадок или задержек.

Также, по информации управления транспорта, в этот день максимальное количество автобусов будет задействовано на маршрутах №1, №11, №18, №27, №28, №31, №32, №40, №50, а также на троллейбусном маршруте №8. Все рейсы будут выполняться согласно обновленному расписанию во избежание перегрузки в час пик.

Городской совет подчеркнул, что такие изменения вводятся с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения стабильной транспортной работы в день повышенного спроса.

Итак, новый график движения транспорта в Тернополе позволит увеличить количество рейсов по направлению кладбищ, создав комфортные условия для поездок горожан. Власти просят заранее ознакомиться с расписанием, чтобы правильно спланировать время и маршрут поездки.

