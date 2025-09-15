Новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает поездки комфортными как для пассажиров, так и для водителей.

Новая система оплаты проезда в Запорожье заработала в августе и уже доступна всем жителям и гостям города, сообщает Politeka.

Теперь для оплаты проезда не обязательно иметь наличные или конкретный банк: достаточно воспользоваться специальной картой или смартфоном.

В троллейбусах, автобусах и трамваях установлены валидаторы, автоматически фиксирующие оплату при приложении карты или гаджета. Для этого предусмотрена транспортная карта «Сечь Общая», которую можно оформить в двух пунктах: по ул. Школьная, 2 в кассе депо и у главного входа предприятия. Прием производят в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен, оплату производят через терминалы EasyPay. После активации она действует во всех видах городского транспорта, позволяя пассажирам экономить время и избегать очередей. Спрос высок, но благодаря организации потоков ожидания удалось минимизировать.

Внедрение безналичных расчетов показывает цифровизацию городских сервисов. Пассажиры больше не тратят время на мелочь или ожидания остальных, достаточно воспользоваться валидатором.

Как подчеркивают представители «Запорожэлектротранса», новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает поездки комфортными как для пассажиров, так и для водителей. Электронный сервис помогает организовать транспорт более эффективно и приблизить его к современным стандартам.

Кстати, также сообщалось о том, что в Запорожье ввели новый график движения транспорта. Это шаг к улучшению системы перевозок.

