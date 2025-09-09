У місті не бракує пропозицій, де робота для пенсіонерів у Львові може стати гарною можливістю залишатися активним.

Робота для пенсіонерів у Львові стає доступнішою завдяки різним компаніям, що активно відкривають вакансії для людей із досвідом, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua, де кожен може знайти для себе прийнятний варіант.

Серед них — ресторан «Язиката Теща», мережа «Сільпо» та виробниче підприємство «Rom LTD». У закладі на проспекті Свободи шукають мийницю посуду з оплатою 12 000 гривень. Передбачено бонуси, корпоративні знижки, харчування та графік 3/3 з восьмої ранку до восьмої вечора. Основні завдання — підтримка чистоти, прибирання залу й санвузлів, а також миття ресторанного інвентарю.

У «Сільпо» пропонують вакансію вантажника з заробітною платою від 25 200 до 35 800 гривень залежно від відпрацьованих годин. Там готові брати студентів, людей старшого віку, надавати індивідуальний графік, безкоштовне таксі після зміни та офіційне працевлаштування. Основні функції — розвантаження товарів, правильне розміщення на складі та підтримка порядку.

«Rom LTD», компанія з багаторічним досвідом у металообробці, шукає водія категорії С або С1 для керування автомобілями МАЗ та МАН з причепом. Оплата становить від 30 000 до 36 000 гривень плюс премії. Обов’язки — доставка металочерепиці й профнастилу по Західній Україні. Для кандидатів важлива відповідальність та досвід щонайменше один рік.

Отже, у місті не бракує пропозицій, де робота для пенсіонерів у Львові може стати гарною можливістю залишатися активними, отримувати стабільний дохід та підтримку від колективу.

