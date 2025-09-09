В городе хватает предложений, где работа для пенсионеров во Львове может стать хорошей возможностью оставаться активной.

Работа для пенсионеров во Львове становится доступнее благодаря разным компаниям, активно открывающим вакансии для людей с опытом, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua, где каждый может найти для себя приемлемый вариант.

Среди них – ресторан «Языката Теща», сеть «Сільпо» и производственное предприятие «Rom LTD». В заведении на проспекте Свободы ищут мойку посуды с оплатой 12 000 гривен. Предусмотрены бонусы, корпоративные скидки, питание и график 3/3 с восьми утра до восьми вечера. Основные задачи – поддержание чистоты, уборка зала и санузлов, а также мойка ресторанного инвентаря.

В Сильпо предлагают вакансию грузчика с заработной платой от 25 200 до 35 800 гривен в зависимости от отработанных часов. Там готовы брать студентов, людей постарше, предоставлять индивидуальный график, бесплатное такси после смены и официальное трудоустройство. Основные функции – разгрузка товаров, правильное размещение на складе и поддержание порядка.

Rom LTD, компания с многолетним опытом в металлообработке, ищет водителя категории С или С1 для управления автомобилями МАЗ и МАН с прицепом. Оплата составляет от 30000 до 36000 гривен плюс премии. Обязанности – доставка металлочерепицы и профнастила по Западной Украине. Для кандидатов важна ответственность и опыт не менее одного года.

Итак, в городе достаточно предложений, где работа для пенсионеров во Львове может стать хорошей возможностью оставаться активными, получать стабильный доход и поддержку от коллектива.

