Підвищення тарифів на воду в Рівненській області анонсувало Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», повідомляє Politeka.

Згідно з пресслужбою Острозької міської ради, зміни запроваджені для економічно обґрунтованого формування вартості послуг та забезпечення стабільної роботи міської системи водопостачання, що робить необхідним планування фінансів і підтримку ресурсів.

Нові тарифи передбачають підвищення плати за централізоване водопостачання з 31,19 гривні до 36,42 за кубометр. Вартість водовідведення також збільшена: якщо раніше вона становила 51,73 гривні, зараз — 63,30 за кубометр. Таке підвищення дозволяє врахувати витрати на експлуатацію обладнання, оплату енергоресурсів і придбання необхідних матеріалів для надання послуг населенню.

У «Водоканалі» наголошують, що в період дії попередніх тарифів (2024–2025 рр.) значно зросли складові витрат: активна електроенергія подорожчала з 5,13 до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 за кВАр·год, розподіл електрики — з 1,101 до 1,527 грн. Крім того, підвищилася ціна пального А-92 з 43,65 до 48,48 грн за літр.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області спрямоване на забезпечення економічної доцільності роботи підприємства та надійності комунальної системи. Нові розцінки дозволяють гарантувати безперервне водопостачання й водовідведення, підтримуючи стабільність послуг для мешканців та комфортне користування водними ресурсами всіма споживачами.

До слова, у Рівненській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

