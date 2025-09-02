Оголосили про подорожчання проїзду в Рівненській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Дубенська міська рада.

Новий тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування становить 18 гривень, що на 6 гривень більше попередньої вартості. Таке рішення ухвалено виконкомом з урахуванням звернень перевізників щодо економічного обґрунтування тарифів, росту цін на пальне та запасні частини, а також підвищення мінімальної заробітної плати.

При цьому школярі й надалі сплачуватимуть 5 гривень за поїздку у навчальні дні без часових обмежень, а пенсіонери можуть користуватися транспортом за тарифом 12 гривень у будні з 9:00 до 16:00. У інший час застосовується стандартна вартість проїзду.

Безкоштовно пересуватися маршрутками дозволено 13 категоріям громадян, серед яких особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці з інвалідністю через бойові дії, діти та дорослі з інвалідністю І і ІІ груп, учасники бойових дій, родини загиблих військовослужбовців, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, реабілітовані з інвалідністю через репресії, діти-сироти, діти з багатодітних родин у навчальні дні та малюки до 6 років.

Для забезпечення комфортного пересування всіх категорій населення у Дубні створено безбар’єрний маршрут «Рух без бар’єрів» протяжністю 1,09 км. Він охоплює вулиці Замкова, Майдан Незалежності, Михайла Драгоманова, частково вул. Кирила і Мефодія та Костянтина Острозького.

Виконавчий комітет також затвердив заходи з облаштування цього маршруту, що сприятиме безпечному та зручному пересуванню для людей з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп.

Подорожчання проїзду в Рівненській області буде діяти одразу після офіційного оприлюднення рішення виконкому, і мешканцям радять уважно стежити за оновленнями щодо перевезень та безбар’єрного маршруту.

