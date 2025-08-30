Острозьке комунальне підприємство (ОКП) «Водоканал» оголосило про підвищення тарифів на воду в Рівненській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Острозької міської ради.

Нові розцінки надають можливість встановити економічно обґрунтовані ціни на послуги, що надаються підприємством, і забезпечити стабільне функціонування системи. Це підкреслює важливість планування ресурсів та фінансової стабільності для підтримки водопостачання в місті.

Вартість централізованого водопостачання для населення підвищиться з 31,19 гривні до 36,42 за кубометр. Сервіс водовідведення також подорожчає: раніше він коштував 51,73 гривні, тепер — 63,30 за кубометр. Такі зміни спрямовані на забезпечення економічної доцільності роботи комунального підприємства, враховуючи витрати на утримання обладнання, оплату енергії та необхідні матеріали для надання послуг.

За інформацією Водоканалу, за період дії попередніх розцінок (2024–2025 рр.) відбулися значні зміни у вартості складових: електроенергія активна подорожчала з 5,13 грн/кВт·год до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 за кВАр·год, а вартість розподілу електроенергії збільшилась з 1,101 грн до 1,527. Також подорожчало паливо А-92 — з 43,65 до 48,48 за літр.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області пояснюється необхідністю забезпечити ефективну роботу комунального підприємства, економічну обґрунтованість та стабільність надання послуг. Отже, нові тарифи дозволять підтримувати належний рівень водопостачання та водовідведення для усіх споживачів міста, забезпечуючи надійність і безперервність системи.

