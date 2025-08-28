Підвищення тарифів на електроенергію у Рівненській області стосуватиметься не всіх споживачів.

Підвищення тарифів на електроенергію у Рівненській області відбудеться з 1 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія».

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення щодо зростання вартості доставки для 18 обленерго. Зміни не стосуватимуться стандартного тарифу для населення, однак вплинуть на суми у рахунках юридичних осіб і підприємств.

Згідно з оприлюдненою інформацією, для першого класу напруги середнє зростання складе близько 14%, тоді як для другого рівня очікується до 23%. Найбільше підвищення передбачене для клієнтів «Рівнеобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Кіровоградобленерго». У той самий час у «Львівобленерго», «Чернігівобленерго» та «Черкасиобленерго» зміни будуть незначними.

ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» повідомила про оновлені ціни на універсальні послуги, що застосовуватимуться у вересні 2025 року.

Відповідно до чинних правил роздрібного ринку електричної енергії та постанов регулятора, для малих непобутових споживачів, які приєднані до мереж ПрАТ «Рівнеобленерго», встановлено нові розцінки. Для першого класу напруги визначено: без податку 641,091 коп./кВт·год, ПДВ — 128,218 копійок, у підсумку — 769,309 коп. Для другого класу: без податку 830,257 коп./кВт·год, ПДВ — 166,051 коп., загалом — 996,308 копійок.

При цьому тариф для побутових користувачів залишається стабільним — 4,32 грн/кВт·год, що закріплено продовженим механізмом ПСО до жовтня 2025 року. Власники двозонних та тризонних лічильників зберігають знижені нічні ставки: 2,16 грн/кВт·год і 1,73 грн/кВт·год відповідно.

Отжем, підвищення тарифів на електроенергію у Рівненській області стосуватиметься насамперед непобутових клієнтів, тоді як для населення умови залишаться незмінними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.