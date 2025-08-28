Повышение тарифов на электроэнергию в Ровенской области коснется не всех потребителей.

Повышение тарифов на электроэнергию в Ровенской области состоится с 1 сентября 2025, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает ООО «Ровенская областная энергоснабжающая компания» .

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о росте стоимости доставки для 18 облэнерго. Изменения не будут касаться стандартного тарифа для населения, однако повлияют на суммы в счетах юридических лиц и предприятий.

Согласно обнародованной информации, для первого класса напряжения средний рост составит около 14%, в то время как для второго уровня ожидается до 23%. Наибольшее повышение предусмотрено для клиентов Ровнооблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Кировоградоблэнерго. В то же время у «Львовоблэнерго», «Черниговоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго» изменения будут незначительными.

ООО Ровенская областная энергоснабжающая компания сообщила об обновленных ценах на универсальные услуги, которые будут применяться в сентябре 2025 года.

Согласно действующим правилам розничного рынка электрической энергии и постановлениям регулятора, для малых небытовых потребителей, присоединенных к сетям ЧАО «Ровнооблэнерго», установлены новые расценки. Для первого класса напряжения определено: без налога 641,091 коп./кВт·ч, НДС – 128,218 копеек, в итоге – 769,309 коп. Для второго класса: без налога 830,257 коп./кВт·ч, НДС — 166,051 коп., всего — 996,308 копеек.

При этом тариф для бытовых пользователей остается стабильным — 4,32 грн/кВтч, что закреплено продленным механизмом ПСО до октября 2025 года. Владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков сохраняют пониженные ночные ставки: 2,16 грн/кВтч и 1,73 грн/кВтч соответственно.

Таким образом, повышение тарифов на электроэнергию в Ровенской области будет касаться, прежде всего, небытовых клиентов, тогда как для населения условия останутся неизменными.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.