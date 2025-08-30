Острожское коммунальное предприятие (ОКП) "Водоканал" объявило о повышении тарифов на воду в Ровенской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Острожского городского совета.

Новые расценки позволяют установить экономически обоснованные цены на услуги, предоставляемые предприятием, и обеспечить стабильное функционирование системы. Это подчеркивает важность планирования ресурсов и финансовой устойчивости для поддержания водоснабжения в городе.

Стоимость централизованного водоснабжения для населения повысится с 31,19 грн до 36,42 за кубометр. Сервис водоотвода также подорожает: раньше он стоил 51,73 гривны, теперь – 63,30 за кубометр. Такие изменения направлены на обеспечение экономической целесообразности работы коммунального предприятия, учитывая затраты на содержание оборудования, оплату энергии и необходимые материалы для предоставления услуг.

По информации Водоканала, за период действия предыдущих расценок (2024–2025 гг.) произошли значительные изменения в стоимости составляющих: электроэнергия активная подорожала с 5,13 грн/кВтч до 6,91 грн/кВтч, реактивная — с 0,113 до 0,253 1,101 грн. до 1,527. Также подорожало топливо А-92 – с 43,65 до 48,48 за литр.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области объясняется необходимостью обеспечить эффективную работу коммунального предприятия, экономическую обоснованность и стабильность предоставления услуг. Следовательно, новые тарифы позволят поддерживать надлежащий уровень водоснабжения и водоотвода для всех потребителей города, обеспечивая надежность и непрерывность системы.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.