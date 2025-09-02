Объявили о подорожании проезда в Ровенской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Дубенский городской совет .

Новый тариф на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования составляет 18 гривен, что на 6 гривен больше предыдущей стоимости. Такое решение принято исполкомом с учетом обращений перевозчиков по экономическому обоснованию тарифов, росту цен на горючее и запасные части, а также повышению минимальной заработной платы.

При этом школьники и дальше будут платить 5 гривен за поездку в учебные дни без временных ограничений, а пенсионеры могут пользоваться транспортом по тарифу 12 гривен в будни с 9:00 до 16:00. В остальное время применяется стандартная стоимость проезда.

Бесплатно передвигаться маршрутками разрешено 13 категориям граждан, среди которых лица с инвалидностью в результате войны, военнослужащие с инвалидностью из-за боевых действий, дети и взрослые с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации дети-сироты, дети из многодетных семей в учебные дни и дети до 6 лет.

Для обеспечения комфортного передвижения всех категорий населения в Дубне создан безбарьерный маршрут Движение без барьеров протяженностью 1,09 км. Он охватывает улицы Замковая, Майдан Незалежности, Михаила Драгоманова, частично ул. Кирилла и Мефодия и Константина Острожского.

Исполнительный комитет также утвердил меры по обустройству этого маршрута, что будет способствовать безопасному и удобному передвижению людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп.

Подорожание проезда в Ровенской области будет действовать сразу после официального обнародования решения исполкома, и жителям советуют внимательно следить за обновлениями перевозок и безбарьерного маршрута.

