Повышение тарифов на воду в Ровенской области анонсировало Острожское коммунальное предприятие «Водоканал», сообщает Politeka.

Согласно пресс-службе Острожского городского совета, изменения введены для экономически обоснованного формирования стоимости услуг и обеспечения стабильной работы городской системы водоснабжения, что делает необходимым планирование финансов и поддержку ресурсов.

Новые тарифы подразумевают повышение платы за централизованное водоснабжение с 31,19 гривны до 36,42 за кубометр. Стоимость водоотвода также увеличена: если раньше она составляла 51,73 гривны, сейчас – 63,30 за кубометр. Такое повышение позволяет учесть затраты на эксплуатацию оборудования, оплату энергоресурсов и покупку необходимых материалов для предоставления услуг населению.

В местном «Водоканале» подчеркивают, что в период действия предыдущих тарифов (2024–2025 гг.) значительно выросли составляющие расходов: активная электроэнергия подорожала с 5,13 до 6,91 грн/кВт·ч, реактивная — с 0,113 до 0,253 за 100,00 до 1,00 1,527 грн. Кроме того, повысилась цена горючего А-92 с 43,65 до 48,48 грн за литр.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области направлено на обеспечение экономической целесообразности работы предприятия и надежности коммунальной системы. Новые цены позволяют гарантировать непрерывное водоснабжение и водоотвод, поддерживая стабильность услуг для жителей и комфортное пользование водными ресурсами всеми потребителями.

К слову, в Ровенской области также сообщалось о подорожании проезда.

