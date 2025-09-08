Деталі про роботу для пенсіонерів у Дніпрі доступні за контактами, вказаними у відповідних оголошеннях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується декількома компаніями міста, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії можна знайти на сайті work.ua.

Компанія Way Up Drive шукає водіїв таксі, які працюватимуть з авто фірми через сервіси Uklon та Bolt. Заробіток варіюється від 32 000 до 42 000 гривень плюс відсоток від каси, а працівникам пропонують гнучкий графік, щоденну оплату та технічно справні автомобілі. Перевага надається у 40% замовлень. Вимоги включають досвід керування від дев’яти місяців, охайність, ввічливість, відповідальність і бажання розвиватися. Можливі повна або часткова зайнятість, а також приймають студентів, осіб з інвалідністю і пенсіонерів.

Виробниче підприємство Інтерпайп шукає працівників на виробництво. Попередній досвід роботи не обов’язковий, компанія забезпечує навчання. Заробітна плата складає 20 000–35 000 гривень з гарантованою виплатою двічі на місяць. Додаткові переваги: харчові дотації, безкоштовний корпоративний транспорт, медичне страхування, можливість здобути вищу металургійну освіту та професійний розвиток. Гнучкий графік підходить студентам, а також приймають людей пенсійного віку і осіб з інвалідністю.

Мережа фітнес-центрів Fit4You шукає прибиральницю з оплатою 10 000 гривень (50 грн/год плюс премія). Робочі дні — понеділок–п’ятниця з 12:00 до 20:00. Обов’язки полягають у підтриманні чистоти приміщень відповідно до норм. Вимоги: охайність, ввічливість, порядність, пунктуальність та відсутність шкідливих звичок. Підходить для пенсіонерів.

Усі вакансії забезпечують стабільні умови праці, дружню атмосферу та можливості розвитку. Деталі про роботу для пенсіонерів у Дніпрі доступні за контактами, вказаними у відповідних оголошеннях.

