Работа для пенсионеров в Днепре предлагается несколькими компаниями, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии можно найти на сайте work.ua.

Компания Way Up Drive ищет водителей такси, которые будут работать с авто фирмы через сервисы Uklon и Bolt. Заработок варьируется от 32 000 до 42 000 гривен плюс процент от кассы, а работникам предлагают гибкий график, ежедневную оплату и технически исправные автомобили. Предпочтение отдается в 40% заказов. Требования включают опыт управления от девяти месяцев, аккуратность, вежливость, ответственность и желание развиваться. Возможны полная или частичная занятость, а также принимают студентов, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Производственное предприятие "Интерпайп" ищет работников на производство. Предыдущий опыт работы не обязателен, компания обеспечивает обучение. Заработная плата составляет 20000-35000 гривен с гарантированной выплатой дважды в месяц. Дополнительные преимущества: пищевые дотации, бесплатный корпоративный транспорт, медицинское страхование, возможность получить высшее металлургическое образование и профессиональное развитие. Гибкий график подходит студентам, а также принимают людей пенсионного возраста и лиц с инвалидностью.

Сеть фитнес-центров Fit4You ищет уборщицу с оплатой 10000 гривен (50 грн/час плюс премия). Рабочие дни - понедельник-пятница с 12:00 до 20:00. Обязанности состоят в поддержании чистоты помещений в соответствии с нормами. Требования: аккуратность, вежливость, порядочность, пунктуальность и отсутствие вредных привычек. Подходит для пенсионеров.

Все вакансии обеспечивают стабильные условия труда, дружескую атмосферу и возможности развития. Подробности о работе для пенсионеров в Днепре доступны по контактам, указанным в соответствующих объявлениях.

