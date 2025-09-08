У Полтавській області стартувала програма, в межах якої надається гуманітарна допомога для пенсіонерів.

Благодійна організація Карітас Полтава запрошує новоприбулих переселенців, які відповідають певним критеріям, зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області організована в рамках проєкту про відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України.

Йдеться про реєстрацію транзитних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до приймаючої громади не більше ніж 60 днів тому і потребують підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише тим, хто відповідає одному з критеріїв вразливості. Це люди з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства.

До списку належать і особи з тяжкими захворюваннями. Право на реєстрацію мають літні люди віком від 60 років, самотні матері чи батьки з неповнолітніми дітьми, опікуни осіб з обмеженими можливостями.

Сюди ж входять багатодітні родини, де виховується троє і більше дітей, а також вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Окремою категорією є домогосподарства, що втратили джерело доходу через війну.

Реєстрація відбувається у Полтаві на вулиці Пилипа Орлика, 20/1. Прийом громадян триває щодня з 9:00 до 18:00. Працівники благодійної організації допомагають правильно оформити документи та консультують щодо подальших кроків.

Щоб отримати продуктовий набір, потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, яка видана не пізніше ніж 30 днів тому, а також рахунок ІBAN. Обов’язковою є довідка, що підтверджує критерій вразливості, і документ ОК-5 або ОК-7.

