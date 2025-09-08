В Полтавской области стартовала программа, в рамках которой оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров.

Благотворительная организация Каритас Полтава приглашает вновь прибывших переселенцев, отвечающих определенным критериям, зарегистрироваться для получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области организована в рамках проекта о восстановлении жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины.

Речь идет о регистрации транзитных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, которые переехали в принимающее общество не более 60 дней назад и нуждаются в поддержке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только тем, кто отвечает одному из критериев уязвимости. Это люди с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющие инвалидность с детства.

В список относятся и лица с тяжелыми заболеваниями. Право на регистрацию имеют пожилые люди от 60 лет, одинокие матери или родители с несовершеннолетними детьми, опекуны лиц с ограниченными возможностями.

Сюда же входят многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей, а также беременные женщины и матери с детьми до трех лет. Отдельной категорией являются домохозяйства, потерявшие источник дохода из-за войны.

Регистрация проходит в Полтаве на улице Филиппа Орлика, 20/1. Прием граждан длится ежедневно с 9:00 до 18:00. Сотрудники благотворительной организации помогают правильно оформить документы и консультируют о дальнейших шагах.

Чтобы получить продуктовый набор, нужно предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутренне перемещенного лица, выдаваемого не позднее 30 дней назад, а также счет IBAN. Обязательна справка, подтверждающая критерий уязвимости, и документ ОК-5 или ОК-7.

