Необхідність тимчасових змін та обмеження руху транспорту в Києві у дорожньому русі зумовлена проведенням ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві торкнулося кылькох вулиць украънськоъ столицы, проте зміни носять тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

З 8 по 13 вересня планується часткове обмеження руху транспорту в Києві на Набережному шосе, що проходить територією Печерського району. Про ці зміни заздалегідь повідомила комунальна корпорація «Київавтодор», звернувши увагу мешканців та гостей міста на необхідність враховувати ці обмеження у власних планах пересування.

Необхідність тимчасових змін у дорожньому русі зумовлена проведенням ремонтних робіт, які здійснюватимуть працівники комунального підприємства з утримання шляхово-експлуатаційних дільниць Печерського району.

Фахівці займатимуться ліквідацією тріщин у дорожньому покритті, що утворилися на ділянці від транспортної розв’язки мосту Патона в напрямку Поштової площі. Цей відрізок є одним із важливих транспортних шляхів столиці, тому роботи організовано так, щоб мінімізувати незручності для водіїв.

Зокрема, ремонт проводитиметься щоденно з 8:00 до 18:00, а рух транспорту буде частково обмежено лише однією смугою. Це означає, що проїзд залишатиметься можливим, однак у певні години на дорозі можуть утворюватися затори. Саме тому комунальники закликають водіїв уважно ставитися до інформації та завчасно планувати маршрути, аби уникнути непередбачених затримок.

Крім того, у вересні очікуються й інші зміни, пов’язані з проведенням дорожніх робіт. Так, у період з 8 по 30 вересня обмеження руху в Києві торкнеться пішоходів на Європейській площі. Як повідомляють у «Київавтодорі», працівники комунального підприємства з утримання шляхово-експлуатаційних дільниць Шевченківського району працюватимуть над ремонтом тротуару зі сторони Хрещатого Яру.

