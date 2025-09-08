Ограничение движения транспорта в Киеве коснулось нескольких улиц украинской столицы, однако изменения носят временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 8 по 13 сентября планируется частичное ограничение движения транспорта в Киеве на Набережном шоссе, проходящем по территории Печерского района. Об этих изменениях заранее сообщила коммунальная корпорация Киевавтодор, обратив внимание жителей и гостей города на необходимость учитывать эти ограничения в собственных планах передвижения.

Необходимость временных изменений в дорожном движении обусловлена ​​проведением ремонтных работ, которые будут производиться работниками коммунального предприятия по содержанию путево-эксплуатационных участков Печерского района.

Специалисты будут заниматься ликвидацией трещин в дорожном покрытии, образовавшихся на участке от транспортной развязки моста Патона в направлении Почтовой площади. Этот отрезок является одним из важных транспортных дорог столицы, поэтому работы организованы так, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

В частности, ремонт будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00, а движение транспорта будет частично ограничено только одной полосой. Это означает, что проезд будет оставаться возможным, однако в определенные часы на дороге могут образовываться пробки. Именно поэтому коммунальщики призывают водителей внимательно относиться к информации об ограничениях и заранее планировать маршруты во избежание непредвиденных задержек.

Кроме того, в сентябре ожидаются и другие изменения, связанные с проведением дорожных работ. Так, в период с 8 по 30 сентября ограничение движения в Киеве коснется пешеходов на Европейской площади. Как сообщают в «Киевавтодоре», работники коммунального предприятия по содержанию дорожно-эксплуатационных участков Шевченковского района будут работать над ремонтом тротуара со стороны Крещатого Яра.

