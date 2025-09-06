Підвищення тарифів на воду в Рівненській області запроваджую з метою забезпечення ефективності роботи комунального підприємства та економічної доцільності його функціонування.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області оголосило Острозьке комунальне підприємство (ОКП) «Водоканал», повідомляє Politeka.

Інформує про це пресслужба Острозької міської ради.

Нові розцінки спрямовані на встановлення економічно обґрунтованої вартості послуг та забезпечення стабільної роботи водопостачальної системи міста, що підкреслює необхідність фінансового планування та підтримки ресурсів.

Згідно з повідомленням, централізоване водопостачання для населення зросте з 31,19 гривні до 36,42 за кубометр. Вартість водовідведення також збільшиться: раніше вона становила 51,73 гривні, зараз — 63,30 за кубометр. Такі зміни дозволяють врахувати витрати на експлуатацію обладнання, оплату енергоресурсів та закупівлю необхідних матеріалів для надання послуг.

В «Водоканалі» зазначають, що протягом дії попередніх тарифів (2024–2025 рр.) значно зросли складові витрат: електроенергія активна подорожчала з 5,13 до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 за кВАр·год, а розподіл електроенергії — з 1,101 до 1,527 грн. Також збільшилася ціна пального А-92 — з 43,65 до 48,48 грн за літр.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області запроваджую з метою забезпечення ефективності роботи комунального підприємства та економічної доцільності його функціонування. Вони гарантують надійне водопостачання та водовідведення для мешканців міста, дозволяючи підтримувати безперервність системи та стабільність надання послуг, що є важливим для забезпечення комфортного користування водними ресурсами всіма споживачами.

