Повышение тарифов на воду в Ровенской области объявило Острожское коммунальное предприятие (ОКП) "Водоканал", сообщает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба Острожского городского совета.

Новые расценки направлены на установление экономически обоснованной стоимости услуг и обеспечение стабильной работы водоснабжающей системы города, что подчеркивает необходимость финансового планирования и поддержки ресурсов.

Согласно сообщению, централизованное водоснабжение для населения вырастет с 31,19 гривны до 36,42 за кубометр. Стоимость водоотвода также увеличится: раньше она составляла 51,73 гривны, сейчас – 63,30 за кубометр. Такие изменения позволяют учесть затраты на эксплуатацию оборудования, оплату энергоресурсов и закупку необходимых материалов для предоставления услуг.

В «Водоканале» отмечают, что в течение действия предыдущих тарифов (2024–2025 гг.) значительно выросли составляющие затрат: электроэнергия активная подорожала с 5,13 до 6,91 грн/кВтч, реактивная — с 0,113 до 0,253 за кВАр1,0,0 1,527 грн. Также увеличилась цена горючего А-92 – с 43,65 до 48,48 грн за литр.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области вводится с целью обеспечения эффективности работы коммунального предприятия и экономической целесообразности его функционирования. Они гарантируют надежное водоснабжение и водоотвод для жителей города, позволяя поддерживать непрерывность системы и стабильность предоставления услуг, что важно для обеспечения комфортного пользования водными ресурсами всеми потребителями.

