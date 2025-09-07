Обмеження руху у Львівській області буде встановлене 8–9 вересня на ділянці дороги між Сокалем і Шептицьким, повідомляє Politeka.

Жителів Сокальської громади попереджено про тимчасове перекриття транспорту через ремонт залізничного переїзду.

Як повідомляє адміністрація структурного підрозділу «Кам’янка-Бузька дистанція колії», автомобільний рух через переїзд на дорозі місцевого значення «Сокаль – Шептицький» буде повністю зупинено з 6:00 8 вересня до 20:00 9 вересня 2025 року. Під час цього періоду проводитимуть оновлення колійної інфраструктури та дорожнього покриття переїзду.

Для руху транспорту передбачено об’їзні шляхи через населені пункти Бендюга та Поториця по автодорозі «Шептицький – Перетоки». Адміністрація дільниці закликає водіїв і мешканців ставитися з розумінням до тимчасових незручностей та планувати маршрути заздалегідь.

Ремонтні роботи виконуватимуться безперервно протягом двох днів, щоб забезпечити безпечне та своєчасне відновлення дорожнього покриття й колій. Місцеві органи повідомляють, що персонал забезпечує організацію об’їзду та контроль ситуації під час обмеження.

Повідомлення про обмеження руху у Львівській області надає жителям можливість підготуватися, врахувати перекриття та дотримуватися запропонованої схеми об’їзду, щоб уникнути затримок та забезпечити безпеку на ділянці дороги.

До слова, також на Львівщині повідомляли про новий графік поїздів. Тепер електричка №6021 курсуватиме між Львовом та Ясеницею, замість попереднього напрямку Львів – Сянки.

Перевізник рекомендує пасажирам ознайомитися з новим розкладом перед поїздкою.

