Ограничение движения во Львовской области будет установлено 8-9 сентября на участке дороги между Сокалем и Шептицким, сообщает Politeka.

Жители Сокальской общины предупреждены о временном перекрытии транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда.

Как сообщает администрация структурного подразделения «Каменка-Бугская дистанция пути», автомобильное движение из-за переезда на дороге местного значения «Сокаль – Шептицкий» будет полностью остановлено с 6:00 8 сентября до 20:00 9 сентября 2025 года. В этот период будут проводить обновления путевой инфраструктуры и дорожного покрытия переезда.

Для движения транспорта предусмотрены объездные пути через населенные пункты Бендюга и Поторица по автодороге «Шептицкий – Перетоки». Администрация участка призывает водителей и жителей относиться с пониманием к временным неудобствам и планировать маршруты заранее.

Ремонтные работы будут выполняться непрерывно в течение двух дней, чтобы обеспечить безопасное и своевременное восстановление дорожного покрытия и путей. Местные органы сообщают, что персонал обеспечивает организацию объезда и контроль ситуации при ограничении.

Сообщение об ограничении движения во Львовской области предоставляет жителям возможность подготовиться, учесть перекрытия и соблюдать предложенную схему объезда, чтобы избежать задержек и обеспечить безопасность на участке дороги.

Кстати, также во Львовской области сообщали о новом графике поездов. Теперь электричка №6021 будет курсировать между Львовом и Ясеницей вместо предварительного направления Львов – Сянки.

Перевозчик рекомендует пассажирам ознакомиться с новым расписанием перед поездкой.

