Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксоване на прикладі рафінованої олії «Олейна» об’ємом 850 мл, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Станом на 4 вересня 2025 року розцінки на товар у різних супермаркетах відрізняються: у Megamarket — 80,30 грн, Metro — 81,50, Auchan — 83,70, Novus — 81,99. Середня вартість становить 81,87 грн, що свідчить про помірне зростання порівняно з серпнем.

Протягом минулого місяця розцінки залишалися більш стабільними. Наприклад, 4–6 серпня в Metro вартість становила 81,32 грн, трохи нижчою була в Novus — 78,09, у Auchan — 80,93, Megamarket — 80,34. Індекс споживчих цін відображає незначне підвищення на 0,55 гривень у порівнянні з початком серпня, що демонструє поступове подорожчання продукту.

Зростання середньої вартості олії «Олейна» вплинуло на загальну картину ринку бакалій у регіоні. Порівняння розцінок у різних торговельних мережах показує, що покупці мають змогу обирати оптимальний варіант для економії, враховуючи невеликі відмінності. При цьому стабільність розцінок у серпні дозволяла споживачам планувати сімейний бюджет без значних коливань.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає реальні тенденції ринку на прикладі базових товарів, таких як олія. Зростання вартості невелике, проте помітне, і відстежується щоденно за допомогою індексу споживчих цін. Це дозволяє мешканцям області оцінювати ситуацію та обирати найбільш вигідні пропозиції у різних супермаркетах.

Такі дані допомагають контролювати витрати та планувати покупки з урахуванням актуальних цін на продукти першої необхідності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.