Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано на примере рафинированного масла "Олейна" объемом 850 мл, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

По состоянию на 4 сентября 2025 года расценки на товар в разных супермаркетах отличаются: в Megamarket – 80,30 грн, Metro – 81,50, Auchan – 83,70, Novus – 81,99. Средняя стоимость составляет 81,87 грн, что свидетельствует об умеренном росте по сравнению с августом.

За прошедший месяц расценки оставались более стабильными. К примеру, 4–6 августа в Metro стоимость составляла 81,32 грн, чуть ниже была у Novus — 78,09, у Auchan — 80,93, Megamarket — 80,34. Индекс потребительских цен отражает незначительное повышение на 0,55 гривен по сравнению с началом августа, что показывает постепенное удорожание продукта.

Рост средней стоимости масла "Олейна" повлиял на общую картину рынка бакалий в регионе. Сравнение расценок в различных торговых сетях показывает, что покупатели могут выбирать оптимальный вариант для экономии, учитывая небольшие отличия. При этом стабильность цен в августе позволяла потребителям планировать семейный бюджет без значительных колебаний.

Подорожание продуктов в Полтавской области отражает реальные тенденции рынка на примере базовых товаров, таких как растительное масло. Рост стоимости невелик, однако заметен, и отслеживается ежедневно с помощью индекса потребительских цен. Это позволяет жителям области оценивать ситуацию и выбирать наиболее выгодные предложения в разных супермаркетах.

Такие данные помогают контролировать расходы и планировать покупки с учетом актуальных цен на продукты первой необходимости.

