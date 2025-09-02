У Полтавській області діє масштабна ініціатива, що надає безкоштовні продукти для ВПО та інших вразливих категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області стали одним із ключових напрямів роботи благодійних організацій, які постійно шукають рішення для найвразливіших категорій населення, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області надаються в межах програм, які реалізує благодійний фонд «Право на захист». Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Цей напрям діяльності охоплює не лише продовольчі набори. Фонд організовує також роздачу гігієнічних засобів і базових непродовольчих товарів. Такий формат допомоги покликаний забезпечити людей першочерговими потребами та полегшити щоденне життя переселенців, які опинилися у складних умовах.

Важливу частину роботи складає облаштування колективних центрів. Мова йде про надання меблів, побутової техніки та необхідних засобів для нормального функціонування таких місць.

У рамках зимових програм фонд забезпечує паливні брикети, генератори, обігрівачі та інше обладнання, яке допомагає людям пройти холодний сезон. Тож безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області поєднуються з іншою важливою для вразливих категорій підтримкою.

Фонд також надає будівельні матеріали й інструменти для дрібних ремонтних робіт у колективних центрах, а в деяких випадках організовує некапітальні ремонти у соціальних установах. Ще одним напрямом є облаштування укриттів.

Отримувачами допомоги стають переселенці, особи, які постраждали від воєнних дій, а також установи, що опікуються людьми з обмеженою мобільністю або іншими вразливими категоріями. Допомога надається і юридичним особам, які утримують місця компактного проживання переселенців.

