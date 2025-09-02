В Полтавской области действует масштабная инициатива, предоставляющая бесплатные продукты для ВПЛ и других уязвимых категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области стали одним из ключевых направлений работы благотворительных организаций, постоянно ищущих решения для самых уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области предоставляются в рамках программ, реализуемых благотворительным фондом «Право на защиту». Об этом идет речь на их официальном сайте.

Это направление деятельности охватывает не только продовольственные наборы. Фонд также организует раздачу гигиенических средств и базовых непродовольственных товаров. Такой формат помощи призван обеспечить людей первоочередными потребностями и облегчить повседневную жизнь оказавшихся в сложных условиях переселенцев.

Важную часть работы составляет обустройство коллективных центров. Речь идет о предоставлении мебели, бытовой техники и необходимых средств для нормального функционирования таких мест.

В рамках зимних программ фонд обеспечивает топливные брикеты, генераторы, обогреватели и другое оборудование, помогающее людям пройти холодный сезон. Так что бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области сочетаются с другой важной для уязвимых категорий поддержкой.

Фонд также предоставляет строительные материалы и инструменты для мелких ремонтных работ в коллективных центрах, а в некоторых случаях организует некапитальные ремонты в социальных учреждениях. Еще одним направлением является обустройство укрытий.

Получателями помощи становятся переселенцы, лица, пострадавшие от военных действий, а также учреждения, занимающиеся людьми с ограниченной мобильностью или другими уязвимыми категориями. Помощь оказывается и юридическим лицам, удерживающим места компактного проживания переселенцев.

