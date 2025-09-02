Саме тому у межах проєкту передбачені гуманітарна, психологічна, правова й соціальна допомога, включно з такими важливими напрямками, як безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Від благодійної організації «Карітас» можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, про що повідомляється на офіційних ресурсах, передає Politeka.

Це зазначено на сайті організації.

Фонд продовжує реалізовувати проєкт «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, котрі змушені були покинути свої домівки після початку повномасштабної агресії у 2022 році та переїхали до регіону.

Мета програми полягає у відновленні життєдіяльності переселенців і допомозі з адаптацією. Для цього розроблено кілька основних напрямків роботи.

По-перше, гуманітарний компонент. ВПО та пенсіонери отримують продуктові набори, дитяче харчування й гігієнічні комплекти. Така допомога дозволяє покрити першочергові потреби тих, хто опинився в особливо складних умовах.

По-друге, психологічна підтримка. Для дорослих і дітей організовуються індивідуальні консультації й групові заняття, що допомагають впоратися зі стресом та відновити емоційний баланс.

Окрему увагу приділено малюкам. Для них створюються дитячі простори з освітніми та розвивальними активностями, що сприяють інтеграції у нове середовище.

Крім цього, надаються юридичні консультації. Переселенці можуть безоплатно отримати роз’яснення щодо оформлення документів, соціальних гарантій і захисту власних прав.

Також діє напрямок кейс-менеджменту. Спеціалісти складають індивідуальні плани допомоги для тих, хто потребує тривалого супроводу та комплексних рішень.

Уся діяльність фонду має на меті не лише матеріальну підтримку, а й створення умов для нового старту. Саме тому у межах проєкту передбачені гуманітарна, психологічна, правова й соціальна допомога, включно з такими важливими напрямками, як безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

