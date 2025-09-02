Именно поэтому в рамках проекта предусмотрены гуманитарная, психологическая, правовая и социальная помощь, включая такие важные направления, как бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

От благотворительной организации «Каритас» можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области , о чем сообщается на официальных ресурсах, передает Politeka.

Это отмечено на сайте организации.

Фонд продолжает реализовывать проект «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине», направленный на поддержку внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома после начала полномасштабной агрессии в 2022 году и переехавших в регион.

Цель программы состоит в восстановлении жизнедеятельности переселенцев и помощи адаптации. Для этого разработано несколько основных направлений работы.

Во-первых, гуманитарный компонент. ВПЛ и пенсионеры получают продуктовые наборы, детское питание и гигиенические комплекты. Такая помощь позволяет покрыть первоочередные потребности оказавшихся в особо сложных условиях.

Во-вторых, психологическая поддержка. Для взрослых и детей организуются индивидуальные консультации и групповые занятия, помогающие справиться со стрессом и восстановить эмоциональный баланс.

Отдельное внимание уделено малышам. Для них создаются детские просторы с образовательными и развивающими активностями, способствующие интеграции в новую среду.

Кроме того, предоставляются юридические консультации. Переселенцы могут безвозмездно получить разъяснения по оформлению документов, социальным гарантиям и защите собственных прав.

Также действует направление кейс-менеджмента. Специалисты составляют индивидуальные планы помощи тем, кто нуждается в длительном сопровождении и комплексных решениях.

Вся деятельность фонда имеет целью не только материальную поддержку, но и создание условий для нового старта. Именно поэтому в рамках проекта предусмотрены гуманитарная, психологическая, правовая и социальная помощь, включая такие важные направления, как бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

