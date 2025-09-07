Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на ринок.

Дефіцит продуктів у Полтавській області здатний спричинити суттєве підвищення цін на хліб у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже готуються до змін у вартості основного харчового продукту, адже ситуація на ринку стає помітною.

Фахівці зазначають, що стандартний пшеничний батон може подорожчати до 55 гривень, що приблизно на 20–25% перевищує нинішню вартість. Причиною росту ціни називають збільшення витрат на пальне, що безпосередньо впливає на логістику — від перевезення сировини до доставки готових виробів у торговельні точки.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що хоча Україна має достатньо пшениці та потужності для випікання хліба, витрати на транспорт залишаються визначальним фактором у формуванні кінцевої ціни. Поступове підвищення тарифів на пальне відчутно позначається на роздрібній вартості хлібобулочних виробів.

Складність ситуації посилюють надзвичайні події, зокрема руйнування хлібозаводів або логістичної інфраструктури під час ракетних ударів російської федерації. Такі інциденти здатні посилити дефіцит продуктів у Вінницькій області та ще більше підняти ціну хліба.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки на хліб в Україні були такими: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Очікуване подорожчання до 55 гривень створить відчутне навантаження на сімейні бюджети.

Експерти радять заздалегідь планувати закупівлі та користуватися акціями, щоб мінімізувати витрати восени. Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на ринок і змушує домогосподарства адаптуватися до нових умов.

