Дефицит продуктов в Полтавской области уже ощутимо влияет на рынок.

Дефицит продуктов в Полтавской области способен вызвать существенное повышение цен на хлеб в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Местные жители уже готовятся к изменениям стоимости основного пищевого продукта, ведь ситуация на рынке становится заметной.

Специалисты отмечают, что стандартный пшеничный батон может подорожать до 55 гривен, что примерно на 20-25% превышает нынешнюю стоимость. Причиной роста цены называют увеличение расходов на горючее, непосредственно влияющее на логистику — от перевозки сырья до доставки готовых изделий в торговые точки.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что хотя у Украины достаточно пшеницы и мощности для выпечки хлеба, расходы на транспорт остаются определяющим фактором в формировании конечной цены. Постепенное повышение тарифов на горючее ощутимо отражается на розничной стоимости хлебобулочных изделий.

Сложность ситуации усугубляют чрезвычайные события, в том числе разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры во время ракетных ударов российской федерации. Такие инциденты способны усугубить дефицит продуктов в Винницкой области и еще больше поднять цену хлеба.

По состоянию на начало августа 2025 года средние расценки на хлеб в Украине были такими: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Ожидаемое подорожание до 55 гривен создаст ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Эксперты советуют заранее планировать покупки и пользоваться акциями, чтобы минимизировать расходы осенью. Дефицит продуктов в Полтавской области уже оказывает ощутимое влияние на рынок и заставляет домохозяйства адаптироваться к новым условиям.

