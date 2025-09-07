Допомога включає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, засоби гігієни, дитяче харчування, а також інші необхідні товари.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються благодійною організацією "Карітас Україна", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Карітас продовжує реалізацію масштабного проєкту під назвою «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України».

Діяльність цієї організації спрямована на підтримку тих людей, які змушені були покинути свої домівки через війну та опинилися на території Полтавської області.

Особливу увагу Карітас приділяє новоприбулим внутрішньо переміщеним особам, які тільки нещодавно переїхали до громад регіону й потребують негайної підтримки. Для них готуються гігієнічні та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, які покликані забезпечити базові потреби в перші дні після переселення.

Метою цієї діяльності є не лише задоволення першочергових побутових потреб переселенців, а й створення відчуття захищеності та впевненості в тому, що поруч є ті, хто готовий допомогти у складних життєвих обставинах.

З початку повномасштабної агресії росії у 2022 році сотні тисяч українців залишили свої домівки та шукали прихистку у більш безпечних регіонах. Значна частина цих людей обрала Полтавську область як нове місце проживання. Саме для них організовуються різноманітні види допомоги та підтримки.

Діяльність організації охоплює кілька ключових напрямків. По-перше, це надання гуманітарної допомоги, яка включає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, засоби гігієни, дитяче харчування, а також інші необхідні товари. По-друге, це надання психологічної підтримки як дорослим, так і дітям, котрі постраждали внаслідок бойових дій і досі переживають психологічні травми.

Важливим напрямком роботи є організація соціальних послуг для дітей внутрішньо переміщених осіб. На базі спеціально облаштованого дитячого простору діти мають можливість брати участь у навчальних, ігрових та розвивальних заходах, що допомагає їм адаптуватися до нових умов життя.

Також організація забезпечує безкоштовне консультування внутрішньо переміщених осіб із юридичних питань. Фахівці надають відповіді на найбільш поширені запитання, допомагають розібратися з документами, правами та можливостями отримання державної або міжнародної допомоги.

Окремий напрям роботи – це кейс-менеджмент, який передбачає індивідуальний підхід до тих переселенців, котрі опинилися у надзвичайно складних життєвих ситуаціях. Для таких осіб складається персональний план підтримки, що дозволяє знайти найоптимальніші рішення та шляхи виходу з кризи.

