Помощь включает в себя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, средства гигиены, детское питание, а также другие необходимые товары.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются благотворительной организацией "Каритас Украина", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Каритас продолжает реализацию масштабного проекта под названием «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины».

Деятельность этой организации направлена ​​на поддержку тех людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и оказались на территории Полтавской области.

Особое внимание Каритас уделяет вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам, которые только недавно переехали в общины региона и нуждаются в немедленной поддержке. Для них готовятся гигиенические и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, призванные обеспечить базовые потребности в первые дни после переселения.

Целью этой деятельности является не только удовлетворение первоочередных бытовых потребностей переселенцев, но и создание ощущения защищенности и уверенности в том, что рядом есть те, кто готов помочь в сложных жизненных обстоятельствах.

С начала полномасштабной агрессии россии в 2022 году сотни тысяч украинцев покинули свои дома и искали убежища в более безопасных регионах. Значительная часть этих людей избрала Полтавскую область как новое место жительства. Именно для них организуются различные виды помощи и поддержки.

Деятельность организации охватывает несколько ключевых направлений . Во-первых, это предоставление гуманитарной помощи, включающей бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, средства гигиены, детское питание, а также другие необходимые товары. Во-вторых, это оказание психологической поддержки как взрослым, так и детям, пострадавшим в результате боевых действий до сих пор переживающих психологические травмы.

Важным направлением работы является организация социальных услуг для детей внутриперемещенных лиц. На базе специально обустроенного детского пространства дети могут участвовать в учебных, игровых и развивающих мероприятиях, что помогает им адаптироваться к новым условиям жизни.

Также организация обеспечивает бесплатное консультирование внутренне перемещенных лиц по юридическим вопросам . Специалисты предоставляют ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, помогают разобраться с документами, правами и возможностями получения государственной или международной помощи.

Отдельное направление работы – это кейс-менеджмент, подразумевающий индивидуальный подход к тем переселенцам, которые оказались в сложнейших жизненных ситуациях. Для таких лиц составляется персональный план поддержки, позволяющий найти оптимальные решения и пути выхода из кризиса.

